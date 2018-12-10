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В Ростовской области 7-летний мальчик попал под колёса фургона ИЖ

В Ростовской области 7-летний мальчик попал под колёса фургона ИЖ
Фото: Autolegal.ru
В городе Волгодонске ребёнок получил травмы, попав под колёса фургона. ДТП произошло утром 12 декабря на улице Гагарина.

7-летний мальчик выскочил на дорогу в неположенном месте. Ехавший в это время 37-летний водитель «ИЖ-2717» не успел затормозить и сбил внезапно появившегося на проезжей части пешехода.
- В результате ДТП ребёнок получил травмы, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – Обстоятельства происшествия уточняются.

По факту случившегося начата проверка.

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