В Ростовской области 7-летний мальчик попал под колёса фургона ИЖ
Фото: Autolegal.ru
В городе Волгодонске ребёнок получил травмы, попав под колёса фургона. ДТП произошло утром 12 декабря на улице Гагарина.
7-летний мальчик выскочил на дорогу в неположенном месте. Ехавший в это время 37-летний водитель «ИЖ-2717» не успел затормозить и сбил внезапно появившегося на проезжей части пешехода.
- В результате ДТП ребёнок получил травмы, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – Обстоятельства происшествия уточняются.
По факту случившегося начата проверка.