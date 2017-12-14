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В Ростовской области 67-летний мужчина ударил ножом в живот свою дочь

В Ростовской области 67-летний мужчина ударил ножом в живот свою дочь
ЧП произошло вечером 14 декабря в хуторе Каменная Балка в Орловском районе. Об этом сообщает портал DonDay.ru со ссылкой на собственный источник.

По информации портала, конфликты между 67-летним мужчиной и его 44-летней дочерью происходили регулярно. Женщина была безработной и жила на содержании отца. В один из вечеров между родственниками возникла очередная ссора. В пылу , пенсионер достал кухонный нож и ударил дочь в живот и бок. С ранениями пострадавшую доставили в больницу.

- По данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – По результатам проверки будет возбуждено уголовное дело.

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.

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