В Ростовской области 67-летний мужчина ударил ножом в живот свою дочь



ЧП произошло вечером 14 декабря в хуторе Каменная Балка в Орловском районе. Об этом сообщает портал DonDay.ru со ссылкой на собственный источник.



По информации портала, конфликты между 67-летним мужчиной и его 44-летней дочерью происходили регулярно. Женщина была безработной и жила на содержании отца. В один из вечеров между родственниками возникла очередная ссора. В пылу , пенсионер достал кухонный нож и ударил дочь в живот и бок. С ранениями пострадавшую доставили в больницу.



- По данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – По результатам проверки будет возбуждено уголовное дело.



В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.

