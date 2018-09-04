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В Ростовской области 43-летняя мать жестоко избила своего 11-летнего сына

В Ростовской области 43-летняя мать жестоко избила своего 11-летнего сына
На Дону за жестокое обращение с ребёнком будут судить 43-летнюю жительницу Каменска-Шахтинского.

Женщина вела разгульный образ жизни и злоупотребляла алкоголем. Она не только не заботилась о ребёнке, но жестоко обращалась с ним. 11-летний мальчик жил среди грязи и мусора, часто оставался без еды. А 9 июля каменчанка сильно избила сына, он попал в больницу.

После этого случая женщину лишили родительских прав и возбудили на неё уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением».

Дело уже передано в суд. Мальчик сейчас находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

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