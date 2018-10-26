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В Ростовской области 43-летний мужчина разбился, упав с 10-го этажа

В Ростовской области 43-летний мужчина разбился, упав с 10-го этажа
В Ростовской области 43-летний мужчина разбился насмерть, упав с 10-го этажа. Трагическое происшествие случилось в Белой Калитве 29 октября на улице Светлой.

Как сообщает DonDay.ru, в тот день Александр П. поскандалил со своей сестрой из-за их общей квартиры. В пылу ссоры мужчина забрался на крышу многоэтажки, подошел к краю и упал на землю. Дончанин от полученных травм погиб на месте.

Старший помощник белокалитвинского городского прокурора Максим Глуховец отметил, что по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все детали случившегося.

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