В Ростовской области 43-летний мужчина разбился, упав с 10-го этажа



В Ростовской области 43-летний мужчина разбился насмерть, упав с 10-го этажа. Трагическое происшествие случилось в Белой Калитве 29 октября на улице Светлой.



Как сообщает DonDay.ru, в тот день Александр П. поскандалил со своей сестрой из-за их общей квартиры. В пылу ссоры мужчина забрался на крышу многоэтажки, подошел к краю и упал на землю. Дончанин от полученных травм погиб на месте.



Старший помощник белокалитвинского городского прокурора Максим Глуховец отметил, что по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все детали случившегося.