В Ростовской области 38-летняя рецидивистка ударила ножом в живот своего мужа





В Ростовской области 38-летняя рецидивистка ударила ножом в живот своего мужа. Происшествие случилось вечером 3 апреля в городе Волгодонске на улице Ленина.



Между супругами вспыхнула ссора, во время которой женщина схватила нож и пырнула любимого в живот. Увидев мужа в крови злоумышленница вызвала ему «скорую». Пострадавшего дончанина с ранением доставили в больницу.

- В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - За содеянное ей грозит до восьми лет тюрьмы.