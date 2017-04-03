Авторизация

Регистрация
  • USD 56.56
  • EUR 60.24
Новости

Происшествия

0

В Ростовской области 38-летняя рецидивистка ударила ножом в живот своего мужа

В Ростовской области 38-летняя рецидивистка ударила ножом в живот своего мужа

В Ростовской области 38-летняя рецидивистка ударила ножом в живот своего мужа. Происшествие случилось вечером 3 апреля в городе Волгодонске на улице Ленина.

Между супругами вспыхнула ссора, во время которой женщина схватила нож и пырнула любимого в живот. Увидев мужа в крови злоумышленница вызвала ему «скорую». Пострадавшего дончанина с ранением доставили в больницу.
- В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - За содеянное ей грозит до восьми лет тюрьмы.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!