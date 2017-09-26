В Ростовской области 32-летний водитель иномарки погиб, столкнувшись с грузовиком



В Ростовской области 32-летний водитель иномарки погиб, столкнувшись с грузовиком. ДТП произошло 28 сентября около 18 часов в селе Кулешовка Азовского района на улице Ленина.



32-летний мужчина на «Додже» выезжал на трассу со второстепенной дороги. Водитель иномарки не пропустил двигающийся грузовик «Ман» и столкнулся с ним. В результате аварии легковушка получила серьезные повреждения.



- В ДТП погиб 32-летний мужчина, находившийся за рулем иномарки, - отметили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области. – 38-летний водитель фуры не пострадал.



На месте аварии работали сотрудники ДПС. Сейчас выясняются все детали случившегося.

