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В Ростовской области 3-летняя девочка скончалась, подавившись мороженым

В Ростовской области 3-летняя девочка скончалась, подавившись мороженым
В Ростовской области 3-летняя девочка скончалась, подавившись мороженым. Трагедия случилась 13 июля в Новочеркасске.

Родители малышки рассказали, что вечером девочка кушала мороженое и играла. Однако внезапно она потеряла сознание и перестала дышать. Родители отвезли кроху в больницу на своем автомобиле. Врачам спасти малышку не удалось. Она умерла из-за перекрытия бронхов рвотными массами.

- Следствие проводит проверку по факту гибели ребенка, - рассказали в СУ СК России по Ростовской области.

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