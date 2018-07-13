В Ростовской области 3-летняя девочка скончалась, подавившись мороженым
В Ростовской области 3-летняя девочка скончалась, подавившись мороженым. Трагедия случилась 13 июля в Новочеркасске.
Родители малышки рассказали, что вечером девочка кушала мороженое и играла. Однако внезапно она потеряла сознание и перестала дышать. Родители отвезли кроху в больницу на своем автомобиле. Врачам спасти малышку не удалось. Она умерла из-за перекрытия бронхов рвотными массами.
- Следствие проводит проверку по факту гибели ребенка, - рассказали в СУ СК России по Ростовской области.