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В Ростовской области 26-летний водитель «десятки» сбил трех пешеходов

В Ростовской области 26-летний водитель «десятки» сбил трех пешеходов
В Ростовской области 26-летний водитель «десятки» сбил трех пешеходов. ДТП случилось 1 января около 00.30 на улице Главной в Волгодонске.

По предварительной информации, водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением и сбил трех пешеходов, идущих по краю проезжей части.

- В результате аварии пострадали 44-летняя женщина, 45-летний мужчина и 23-летний парень, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. – С тяжелыми травмами пострадавших доставили в больницу.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

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