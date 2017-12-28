В Ростовской области 26-летний водитель «десятки» сбил трех пешеходов



В Ростовской области 26-летний водитель «десятки» сбил трех пешеходов. ДТП случилось 1 января около 00.30 на улице Главной в Волгодонске.



По предварительной информации, водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением и сбил трех пешеходов, идущих по краю проезжей части.



- В результате аварии пострадали 44-летняя женщина, 45-летний мужчина и 23-летний парень, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. – С тяжелыми травмами пострадавших доставили в больницу.



В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.