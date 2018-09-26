В Ростовской области 25-летний мужчина подозревается в изнасиловании школьницы



В Семикаракорске возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя. Молодой человек подозревается в изнасиловании школьницы.



По версии следствия, 23 сентября подозреваемый под выдуманным предлогом посадил в машину знакомую 14-летнюю девочку. Подростка он вывез в безлюдное место на территории Константиновского района. Там в салоне автомобиля он изнасиловал несовершеннолетнюю. После этого насильник отвёз девочку обратно в город. Дома она обо всём случившемся рассказала родителям. Мама школьницы написала заявление в полицию.

- Подозреваемый заключен по стражу, - рассказали в следственном управлении СКР Ростовской области. – В настоящее время ведутся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления.



Расследование уголовного дела продолжается.