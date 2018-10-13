В Ростовской области 22-летний парень скончался после драки



В Ростовской области 22-летний студент скончался от полученных во время драки травм. Сердце Романа Ф. остановилось 13 октября в Шахтах, сообщает информационный портал DonDay Шахты.



ЧП случилось 7 октября в местной закусочной на проспекте Победы Революции. Роман поругался с другими посетителями. В ходе потасовки парень получил удар по голове, а при падении сильно ударился об асфальт.



В тяжелом состоянии его забрали в больницу, где медики около недели боролись за его жизнь. 13 октября его не стало.



Правоохранители занимаются поиском предполагаемых преступников, а в институте, где учился Роман, собирают средства на похороны.