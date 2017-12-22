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В Ростовской области 18-летняя девушка родила ребенка в выгребную яму

В Ростовской области 18-летняя девушка родила ребенка в выгребную яму

В Шолоховском районе Ростовской области произошёл вопиющий случай. 18-летняя местная жительница родила ребёнка в выгребную яму туалета. Сейчас в отношении неё возбуждено уголовное дело.

В конце ноября девушка, почувствовав, что у неё начались роды, пошла в уличный туалет, где родила ребёнка в выгребную яму. Таким образом она хотела избавиться от него. После этого девушка вернулась в дом. У неё открылось кровотечение, и она вынуждена была обратиться за помощью к врачам. Прибывшему медработнику горе-мать рассказала о произошедших родах. Фельдшер достала младенца из выгребной ямы и отвезла в больницу.
После обследования стало известно, что девочка родилась недоношенной, со сроком 36 недель, но жизнеспособной. Сейчас о ней заботятся врачи.
- 25 декабря по результатам проверки в отношении 18-летней девушки было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов», - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. - В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления.

Как удалось узнать, подозреваемая проживала вместе с матерью. Об отце ребёнка ничего не известно. Девушка не была замужем.

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