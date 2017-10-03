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В Ростовской области 15-летний подросток после столкновения со столбом на мопеде оказался в реанимации

В Ростовской области 15-летний подросток после столкновения со столбом на мопеде оказался в реанимации
В Ростовской области 15-летний подросток после столкновения с деревом на мопеде оказался в реанимации. Авария произошла в поселке Александровка Аксайского района 3 октября около 18.30.

Даниил Г. ехал домой после тренировки на мопеде. В это время три девочки перебегали дорогу. Одна из них замешкалась и осталась стоять на проезжей части. Подросток не заметил ее и попытался избежать аварии в самый последний момент. Даниил зацепил девочку рулем, отчего потерял управление и врезался в электроопору.

В результате ДТП подросток с множественными травмами был доставлен в больницу, откуда его перевели в ростовскую реанимацию. Сейчас Даниил находится в критическом состоянии.

- Очень жалко маму Дани, Ольгу. Она просто не перенесет, если ему не смогут помочь, - рассказала знакомая семьи, Вера Ташмухомедова. - Сейчас его семье необходима любая материальная поддержка.

Все, кто хочет помочь пострадавшему мальчику, могут перечислить деньги на счет: 5469520021106893.

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