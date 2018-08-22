В Ростовской области 14-летний подросток получил сильнейший удар током на жд станции





В селе Песчанокопском подросток едва не погиб от удара током. ЧП произошло 23 августа около 19 часов на жд станции.



Несколько подростков гуляли по территории железнодорожной станции. 14-летний школьник забрался по лестнице на полувагон с углем стоящего на первом пути грузового состава. Оказавших на крыше мальчик получил удар вольтовой дугой.

- С электротравмой и термическим ожогом тела подросток госпитализирован в ЦРБ Песчанокопского района, - рассказали в Южном Следственном управлении на транспорте СК России.



Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев, а также родственников пострадавшего. По факту случившегося начата проверка.