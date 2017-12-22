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В Ростовской области 12-летняя школьница умерла от пневмонии

В Ростовской области 12-летняя школьница умерла от пневмонии

На Дону 12-летняя школьница умерла от пневмонии. ЧП случилось в Октябрьском посёлке 23 декабря.

Накануне вечером девочка почувствовала себя плохо. В последнее время ее беспокоил кашель, но в этот раз повысилась температура, и открылась рвота.

Переруганные родители вызвали ребенку бригаду медиков. Врачи диагностировали у школьницы пневмонию и подозрение на аппендицит. Юную пациентку отвезли в больницу, сообщает DonDay Шахты.

Состояние ребёнка ухудшилось, ее доставили в детскую областную больницу Ростова. Но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти девочку не удалось. 23 декабря она умерла.

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