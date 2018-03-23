Авторизация

Регистрация


  • USD 57.17
  • EUR 71.26
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области 11-летний школьник упал с крыши девятиэтажки

В Ростовской области 11-летний школьник упал с крыши девятиэтажки

11-летний подросток погиб, упав с крыши девятиэтажного жилого дома. Трагедия случилась 27 марта в городе Азов.

По предварительным данным, мальчик попал на крышу девятиэтажного здания через незапертый деревянный люк, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Галаева.

По словам очевидцев, школьник пытался спуститься с крыши на козырек, но оступился и сорвался вниз.

После падения несовершеннолетнего с тяжелыми травмами доставили в больницу. В этот же день он скончался, не приходя в сознание.

Все обстоятельства гибели подростка будут установлены в ходе проверки.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.