В Ростовской области 11-летний школьник упал с крыши девятиэтажки





11-летний подросток погиб, упав с крыши девятиэтажного жилого дома. Трагедия случилась 27 марта в городе Азов.



По предварительным данным, мальчик попал на крышу девятиэтажного здания через незапертый деревянный люк, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Галаева.



По словам очевидцев, школьник пытался спуститься с крыши на козырек, но оступился и сорвался вниз.



После падения несовершеннолетнего с тяжелыми травмами доставили в больницу. В этот же день он скончался, не приходя в сознание.



Все обстоятельства гибели подростка будут установлены в ходе проверки.