В Ростовской области 10-летний мальчик погиб под колёсами тепловоза





На станции Каменоломни в Ростовской области под колёсами тепловоза погиб ребёнок. Трагедия произошла 13 июня на 1144 километре Северо-Кавказской железной дороги.



По предварительным данным, около 14 часов на остановочной платформе Дорурс мальчик перебегал железнодорожное полотно прямо перед проходящим тепловозом. Машинист, заметив пешехода, применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось. Расстояние было слишком маленьким, чтобы тепловоз успел остановиться. Ребёнок скончался на месте происшествия.

- В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы произошедшего, - рассказали в Южном Следственном управлении на транспорте.



По факту случившегося начата проверка. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

