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В Ростовской мужчина погиб под колёсами поезда

В Ростовской мужчина погиб под колёсами поезда

В Ростовской области мужчина погиб под колёсами поезда.

ЧП произошло 19 января около 19 часов на 1104 километре станции Сулин.
- Мужчина шёл по железнодорожному полотну. В это время проходил грузовой электропоезд сообщением «Ростов-Лихая», машинист которого, увидев человека, подал световые сигналы и сигналы большой громкости, - рассказали в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ. – Но пешеход продолжал следовать по железнодорожному пути и не реагировал на гудки.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния остановиться не успел и сбил мужчину. Пострадавшего доставили больницу Красного Сулина, где он скончался.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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