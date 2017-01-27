В Ростовской мужчина погиб под колёсами поезда





В Ростовской области мужчина погиб под колёсами поезда.



ЧП произошло 19 января около 19 часов на 1104 километре станции Сулин.

- Мужчина шёл по железнодорожному полотну. В это время проходил грузовой электропоезд сообщением «Ростов-Лихая», машинист которого, увидев человека, подал световые сигналы и сигналы большой громкости, - рассказали в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ. – Но пешеход продолжал следовать по железнодорожному пути и не реагировал на гудки.



Машинист поезда применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния остановиться не успел и сбил мужчину. Пострадавшего доставили больницу Красного Сулина, где он скончался.



По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.