В ростовской многоэтажке местный житель устроил пожар: видео



В Ростове-на-Дону в 25-этажном доме сгорела квартира. Пожар произошёл на 15 этаже здания по улице Магнитогорской.



Сообщение о пожаре поступило около 13:00. На место выехали 18 спасателей и шесть единиц техники. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.



- Пожарные эвакуировали 15 жителей дома, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



Как сообщают очевидцы, виновником ЧП стал один их жильцов. По предварительной информации, он находился в наркотическом опьянении и поджёг собственное жильё.



К многоэтажке приехала машина «скорой помощи». Медики пытались привести в чувство парня, который, судя по записи, вёл себя неадекватно. Все обстоятельства случившегося ещё устанавливаются.



