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В ростовской многоэтажке местный житель устроил пожар: видео

В ростовской многоэтажке местный житель устроил пожар: видео
В Ростове-на-Дону в 25-этажном доме сгорела квартира. Пожар произошёл на 15 этаже здания по улице Магнитогорской.

Сообщение о пожаре поступило около 13:00. На место выехали 18 спасателей и шесть единиц техники. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.

- Пожарные эвакуировали 15 жителей дома, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Как сообщают очевидцы, виновником ЧП стал один их жильцов. По предварительной информации, он находился в наркотическом опьянении и поджёг собственное жильё.

К многоэтажке приехала машина «скорой помощи». Медики пытались привести в чувство парня, который, судя по записи, вёл себя неадекватно. Все обстоятельства случившегося ещё устанавливаются.

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