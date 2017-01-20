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В Ростовском СИЗО умер адвокат

В Ростовском СИЗО умер адвокат
В Ростовском СИЗО умер адвокат областной коллегии адвокатов 52-летний Олег Ш. В следственном изоляторе юрист общался со своим подзащитным.

ЧП произошло 19 января в СИЗО-1, расположенном в Кировском районе города на улице Максима Горького. 52-летний адвокат скончался в следственном кабинете изолятора.
- По предварительным данным, 19 января адвокат Ростовской областной коллегии адвокатов находился в следственном кабинете СИЗО-1, где общался со своим подзащитным, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. - Через некоторое время он пожаловался на недомогание и боли в сердце. Сотрудники следственного изолятора вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

До приезда «скорой» медпомощь и реанимационные мероприятия проводил работник следственного изолятора. Однако помочь мужчине не удалось, прибывшие врачи констатировали его смерть.
- Следователем осуществлен выезд на место происшествия, в ходе которого телесных повреждений на теле адвоката не обнаружено, - добавила Галина Гагалаева. - Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины его смерти.

В настоящее время выполняются следственные мероприятия, опрашиваются сотрудники изолятора, исследуется документация. По факту случившегося проводится проверка.

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