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В ростовском море погиб 14-летний подросток, ударившись о воду после опасного прыжка

В ростовском море погиб 14-летний подросток, ударившись о воду после опасного прыжка
В ростовском море погиб 14-летний подросток, ударившись о воду после опасного прыжка. Трагический инцидент произошел 29 июня в водоеме на улице Орской.

По словам местных жителей, юный ростовчанин залез на дерево, чтобы сделать сальто в море. Мальчик спрыгнул, ударился о поверхность воды, потерял сознание и пошел ко дну. Напуганные очевидцы, вызвали бригаду скоро помощи и спасателей.

- Тело подростка подняли со дна через час, - рассказал свидетель трагедии. – Мальчик учился в 9 классе

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