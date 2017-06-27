В ростовском море погиб 14-летний подросток, ударившись о воду после опасного прыжка



В ростовском море погиб 14-летний подросток, ударившись о воду после опасного прыжка. Трагический инцидент произошел 29 июня в водоеме на улице Орской.



По словам местных жителей, юный ростовчанин залез на дерево, чтобы сделать сальто в море. Мальчик спрыгнул, ударился о поверхность воды, потерял сознание и пошел ко дну. Напуганные очевидцы, вызвали бригаду скоро помощи и спасателей.



- Тело подростка подняли со дна через час, - рассказал свидетель трагедии. – Мальчик учился в 9 классе