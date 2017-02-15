В Ростовском аэропорту Аэробус прервал взлёт из-за сработавшей сигнализации





В аэропорту Ростова Аэробус А310 прервал взлёт из-за сработавшей сигнализации. ЧП произошло вечером 15 февраля.



Рейс направлялся из донской столицы в Москву. Время вылета – 19.30. По информации источника, когда воздушное судно уже двигалось по взлётной полосе, сработала сигнализация. Командир остановил самолет. Бортинженер устранил неисправность, но когда аэробус стал делать круг перед взлётом, сигнализация сработала вновь.

- Все 130 пассажиров и 6 членов экипажа эвакуированы. В настоящее время специалисты пытаются устранить неисправность, - сообщил источник. – Пока неизвестно будет ли борт заменен.



Сейчас специалисты выясняют причины внезапного срабатывания аварийной сигнализации.