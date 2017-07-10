В Ростове злоумышленник разбил стекло иномарки бутылкой водки



В Ростове злоумышленник разбил стекло иномарки бутылкой водки. Инцидент произошел вечером 11 июля на улице Орбитальной.



По словам владельца «Хендая», неизвестный парень в черной футболке и черных шортах бросил в окно его автомобиля бутылку водки. Разбив стекло машины, злоумышленник скрылся.



Расстроенный владелец иномарки выложил снимки поврежденного автомобиля в Интернет. На фото, видно, что у машины разбито боковое стекло. Осколки рассыпались по салону автомобиля. Рядом с педалями «Хендая» лежит полная бутылка водки. Видимо неизвестный дебошир покупал алкоголь вовсе не для распития.



Сейчас владелец «Хендая» ищет неизвестного злоумышленника. Если вы стали свидетелем происшествия, позвоните по номеру 8 999 699 72 73.

