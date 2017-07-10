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В Ростове злоумышленник разбил стекло иномарки бутылкой водки

В Ростове злоумышленник разбил стекло иномарки бутылкой водки
В Ростове злоумышленник разбил стекло иномарки бутылкой водки. Инцидент произошел вечером 11 июля на улице Орбитальной.

По словам владельца «Хендая», неизвестный парень в черной футболке и черных шортах бросил в окно его автомобиля бутылку водки. Разбив стекло машины, злоумышленник скрылся.

Расстроенный владелец иномарки выложил снимки поврежденного автомобиля в Интернет. На фото, видно, что у машины разбито боковое стекло. Осколки рассыпались по салону автомобиля. Рядом с педалями «Хендая» лежит полная бутылка водки. Видимо неизвестный дебошир покупал алкоголь вовсе не для распития.

Сейчас владелец «Хендая» ищет неизвестного злоумышленника. Если вы стали свидетелем происшествия, позвоните по номеру 8 999 699 72 73.
В Ростове злоумышленник разбил стекло иномарки бутылкой водкиВ Ростове злоумышленник разбил стекло иномарки бутылкой водкиВ Ростове злоумышленник разбил стекло иномарки бутылкой водки

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