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В Ростове жители микрорайона Суворовского собираются в добровольные дружины после убийства девушки

В Ростове жители микрорайона Суворовского собираются в добровольные дружины после убийства девушки
Жители ростовского микрорайона Суворовский собираются в народные дружины после убийства 24-летней Маргариты Кузьминовой. Добровольцы будут патрулировать улицы микрорайона.

Все желающие могут вступить в ряды дружинников, которые будут совершать обходы жилого массива. Таким образом ростовчане решили самостоятельно бороться с преступностью.

Напомним, 19 октября после трёхдневных поисков была обнаружена мёртвой 24-летняя Маргарита Кузьминова. Тело девушки нашли в том же районе, где она и пропала – Суворовском, рядом с гипермаркетом.

Как сообщалось ранее, на теле ростовчанки имелись следы удушения. По факту смерти девушки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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