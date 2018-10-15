В Ростове жители микрорайона Суворовского собираются в добровольные дружины после убийства девушки



Жители ростовского микрорайона Суворовский собираются в народные дружины после убийства 24-летней Маргариты Кузьминовой. Добровольцы будут патрулировать улицы микрорайона.



Все желающие могут вступить в ряды дружинников, которые будут совершать обходы жилого массива. Таким образом ростовчане решили самостоятельно бороться с преступностью.



Напомним, 19 октября после трёхдневных поисков была обнаружена мёртвой 24-летняя Маргарита Кузьминова. Тело девушки нашли в том же районе, где она и пропала – Суворовском, рядом с гипермаркетом.



Как сообщалось ранее, на теле ростовчанки имелись следы удушения. По факту смерти девушки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».