В Ростове жестоко избили мужчину, возвращавшегося домой с работы



В Ростове в ночь с 1 на 2 января жестоко избили прохожего. Нападение произошло в микрорайоне Суворовском.



В настоящее время знакомые пострадавшего ищут свидетелей. Как рассказала Юлия Величкина, около полуночи 50-летний мужчина возвращался домой после смены на стройке на улице Андреева. Между домами № 4/1 по улице Белоусова и № 3 на Печерского к нему подошли трое неизвестных. Сначала они попросили сигарет, а затем стали требовать наличные. Когда мужчина ответил, что денег у него нет, троица набросилась на него и жестоко избила.

- Пострадавший мужчина находиться в коме, - рассказала девушка. – У него сломано семь рёбер, повреждены седьмой и девятый позвонки. Удалили лёгкое, почку и селезёнку.



В пресс-службе ГУ МВД Ростовской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.