Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове жестоко избили мужчину, возвращавшегося домой с работы

В Ростове жестоко избили мужчину, возвращавшегося домой с работы
В Ростове в ночь с 1 на 2 января жестоко избили прохожего. Нападение произошло в микрорайоне Суворовском.

В настоящее время знакомые пострадавшего ищут свидетелей. Как рассказала Юлия Величкина, около полуночи 50-летний мужчина возвращался домой после смены на стройке на улице Андреева. Между домами № 4/1 по улице Белоусова и № 3 на Печерского к нему подошли трое неизвестных. Сначала они попросили сигарет, а затем стали требовать наличные. Когда мужчина ответил, что денег у него нет, троица набросилась на него и жестоко избила.
- Пострадавший мужчина находиться в коме, - рассказала девушка. – У него сломано семь рёбер, повреждены седьмой и девятый позвонки. Удалили лёгкое, почку и селезёнку.

В пресс-службе ГУ МВД Ростовской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.