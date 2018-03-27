В Ростове женщина украла у своей подруги почти полтора миллиона рублей





57-летняя женщина обокрала ростовчанку на полтора миллиона рублей. Злоумышленницу задержали 30 марта в донской столице.



Подруги детства решили открыть совместный бизнес, чтобы управлять им вдвоем и делить взлеты и падения тоже на двоих. Когда у одной из них появились финансовые трудности, женщина обратилась к подруге за помощью. Она попросила ростовчанку занять ей денег на развитие общего дела. Обещала, что все вернет до копейки, как только заработает. Получив крупную сумму, злоумышленница перестала отвечать на звонки.



- Правоохранители задержали 57-летнюю женщину, подозреваемую в преступлении, - сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Ростовской области. – В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».



Выяснилось, что подозреваемая уже привлекалась к ответственности за аналогичное преступление.