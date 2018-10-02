В Ростове женщина ударила своего сожителя ножом из ревности



В Ростове женщина ударила своего сожителя ножом из ревности. Происшествие случилось 20 сентября в Первомайском районе Ростова.



По информации пресс-службы донского главка, женщина, вернувшись домой с работы, начала кричать на своего сожителя, приревновав его. Они начали драться, и тогда женщина схватила нож и ударила возлюбленного в область поясницы.



- 3 октября оперативники задержали 31-летнюю местную жительницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».