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В Ростове женщина ударила своего сожителя ножом из ревности

В Ростове женщина ударила своего сожителя ножом из ревности
В Ростове женщина ударила своего сожителя ножом из ревности. Происшествие случилось 20 сентября в Первомайском районе Ростова.

По информации пресс-службы донского главка, женщина, вернувшись домой с работы, начала кричать на своего сожителя, приревновав его. Они начали драться, и тогда женщина схватила нож и ударила возлюбленного в область поясницы.

- 3 октября оперативники задержали 31-летнюю местную жительницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». 

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