В Ростове женщина ударила ножом в спину гражданского мужа



Фото: Golos-buryatyi.ru



В Ростове-на-Дону женщина ударила ножом в спину гражданского супруга. ЧП произошло на Горской улице вечером 26 декабря.



Накануне случившегося Игорь Г. выяснял отношения со своей сожительницей. Во время конфликта женщина пырнула ножом избранника в спину и сбежала, сообщает DonDay.ru. 35-летний уроженец Батайска смог самостоятельно вызвать бригаду врачей.



Во время выяснения всех обстоятельств происшествия стало известно, что раненый находится в розыске. Мужчину с проникающим ранением привезли в БСМП под конвоем полицейских.