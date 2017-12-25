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В Ростове женщина ударила ножом в спину гражданского мужа

В Ростове женщина ударила ножом в спину гражданского мужа
Фото: Golos-buryatyi.ru

В Ростове-на-Дону женщина ударила ножом в спину гражданского супруга. ЧП произошло на Горской улице вечером 26 декабря.

Накануне случившегося Игорь Г. выяснял отношения со своей сожительницей. Во время конфликта женщина пырнула ножом избранника в спину и сбежала, сообщает DonDay.ru. 35-летний уроженец Батайска смог самостоятельно вызвать бригаду врачей.

Во время выяснения всех обстоятельств происшествия стало известно, что раненый находится в розыске. Мужчину с проникающим ранением привезли в БСМП под конвоем полицейских.

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