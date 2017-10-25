В Ростове перед судом предстанет женщина, продававшая наркотики через мессенджеры



Жительница Ростова продавала наркотики через «Телеграмм». Злоумышленница обвиняется по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».



Мужчина под видом покупателя заказал через Интернет синтетические наркотики. Женщина-дилер отправила в мессенджере номер банковской карты, на которую «заказчик» перечислил 7 800 рублей. После чего некоторую сумму злоумышленница отправила «закладчику», который спрятал «синтетику» и отправил фото местонахождения заказа. Мужчина, сотрудничающий со следствием, нашел наркотики и передал их правоохранителям.



- Дома у обвиняемой были найдены наркотические вещества, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области. – Злоумышленнице не успела продать товар. Во время обыска его изъяли, а обвиняемую задержали.