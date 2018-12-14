Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове женщина приютила на время знакомого и лишилась ювелирных украшений

В Ростове женщина приютила на время знакомого и лишилась ювелирных украшений
В Советском районе Ростова мужчина украл у своей знакомой ювелирные украшения общей стоимостью 50 тысяч рублей. Вора удалось поймать 15 декабря.

В отдел полиции поступило сообщение от местной жительницы. Женщина заявляла, что её обокрали. В ходе следствия правоохранители смогли задержать 30-летнего мужчину.

Выяснилось, что он некоторое время проживал у своей знакомой. Потом он похитил у неё украшения и продал их. Вырученные деньги злоумышленник потратил на личные нужды.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о краже, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.