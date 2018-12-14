В Ростове женщина приютила на время знакомого и лишилась ювелирных украшений



В Советском районе Ростова мужчина украл у своей знакомой ювелирные украшения общей стоимостью 50 тысяч рублей. Вора удалось поймать 15 декабря.



В отдел полиции поступило сообщение от местной жительницы. Женщина заявляла, что её обокрали. В ходе следствия правоохранители смогли задержать 30-летнего мужчину.



Выяснилось, что он некоторое время проживал у своей знакомой. Потом он похитил у неё украшения и продал их. Вырученные деньги злоумышленник потратил на личные нужды.



- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о краже, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.