В Ростове женщина на внедорожнике сбила 8-летнюю девочку на переходе



В Ростове-на-Дону женщина на внедорожнике сбила 8-летнюю девочку на переходе. Авария случилась днем 30 октября на улице 339-й Стрелковой Дивизии.



По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда женщина на «Рендж Ровере» сбила ее.



- В результате происшествия несовершеннолетняя пострадала и с травмами различной степени тяжести была доставлена в больницу, - отметили в ведомстве. – Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все детали случившегося.