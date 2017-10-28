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В Ростове женщина на внедорожнике сбила 8-летнюю девочку на переходе

В Ростове женщина на внедорожнике сбила 8-летнюю девочку на переходе
В Ростове-на-Дону женщина на внедорожнике сбила 8-летнюю девочку на переходе. Авария случилась днем 30 октября на улице 339-й Стрелковой Дивизии.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда женщина на «Рендж Ровере» сбила ее.

- В результате происшествия несовершеннолетняя пострадала и с травмами различной степени тяжести была доставлена в больницу, - отметили в ведомстве. – Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все детали случившегося.

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