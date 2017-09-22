В Ростове женщина дважды пыталась покончить с собой после ссоры с супругом



В Ростове женщина дважды пыталась покончить с собой после ссоры с супругом. ЧП случилось в квартире на улице Тракторной вечером 22 сентября. О этом сообщает DonDay.ru.



30-летняя Светлана К. часто выясняла отношения с мужем. После очередной ссоры с избранником ростовчанка решилась на отчаянный шаг. Женщина дважды пыталась уйти из жизни, но вовремя осознала опрометчивость своего поступка и вызвала себе скорую помощь.



- Светлану госпитализировали с острым отравлением препаратами, - добавил источник издания.

Ее состояние тяжелое.

