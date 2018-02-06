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В Ростове завершено расследование дела девушки, которая с любовником убила сестру из-за квартиры

В Ростове завершено расследование дела девушки, которая с любовником убила сестру из-за квартиры
Фото: Vdv-nf.ru

В Ростове завершено расследование убийства 29-летней местной жительницы. Расправу над девушкой спланировала собственная сестра.

Родные сёстры унаследовали в равных долях квартиру в Ростове на улице Пушкинской. Желая полностью завладеть недвижимостью, 22-летняя девушка решила убить свою старшую сестру. Об этом она договорилась со своим 32-летним любовником. Ростовчанка купила нож и отдала его мужчине. В ночь с 20 на 21 февраля 2017 года, убедившись, что сестра заснула, она ушла из квартиры, передав сообщнику ключи от входных дверей.

Попав в квартиру, мужчина ударил ножом спящую девушку. От полученного ранения она скончалась на месте происшествия. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники, надев бахилы и медицинские перчатки, обработали квартиру и тело погибшей моющим химическим средством. Затем, чтобы отвести от себя подозрения, они вызвали полицию и сообщили прибывшим сотрудникам, что случайно нашли мёртвую родственницу.
- Несмотря на активные и заранее спланированные действия указанных лиц по сокрытию следов преступления, следователям совместно с сотрудниками полиции удалось изобличить их в совершении убийства из корыстных побуждений, - рассказали в следственном управлении СК РФ по Ростовской области. – На время расследования они были заключены под стражу.

Во время следствия была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая показала, что подозреваемая психически здорова и понимала, что делала. Её 32-летний любовник, который был непосредственным исполнителем убийства, комиссией экспертов признан невменяемым. У него выявлено хроническое психическое расстройство, в связи с этим он переведен в психиатрический стационар.

Уголовное дело в отношении девушки направлено в суд. Дело в отношении её знакомого, выделенное в отдельное производство, также направлено в суд для применения в отношении него принудительной меры медицинского характера.

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