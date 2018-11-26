В Ростове застройщик похитил свыше 25 миллионов рублей



В донской столице перед судом предстанет застройщик, обвиняемый в хищении 25 млн рублей. Он незаконно строил здание на улице Седова.



По версии следствия, застройщик заранее знал, что дом не будет введён в эксплуатацию, так как у застройщика не было разрешения на строительство. В период с февраля 2014-го по декабрь 2015 года подсудимый незаконным путём присвоил огромную сумму денег. Средства принадлежали гражданам, желающим приобрести квартиры в возводимом здании.



Злоумышленник говорил людям, что у него имеются все необходимые документы. В Сети он публиковал информацию о том, что начались продажи квартир в доме. Застройщик заключал договоры купли-продажи, которые не регистрировались в государственных органах.



В феврале 2016 года Кировский районный суд Ростова возбудил в отношении фигуранта уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере». Обвиняемому запретили продолжать строительство. Объект был признан самовольной постройкой, которую нужно сносить.



Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.