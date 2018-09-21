В Ростове заключили под стражу подозреваемого в изнасиловании и убийстве собственной дочери
Ростовчанина, подозреваемого в изнасиловании и убийстве дочери, заключили под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело.
По подозрению в совершении убийства и изнасилования шестилетней девочки задержали ее отца. Пока идет следствие, мужчина будет находиться под стражей.
– По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.
Напомним, 21 сентября нашли тело несовершеннолетней с признаками удушения. Под подозрение попал отец девочки, которого задержали и заключили под стражу.