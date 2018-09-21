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В Ростове заключили под стражу подозреваемого в изнасиловании и убийстве собственной дочери

В Ростове заключили под стражу подозреваемого в изнасиловании и убийстве собственной дочери
Ростовчанина, подозреваемого в изнасиловании и убийстве дочери, заключили под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело.

По подозрению в совершении убийства и изнасилования шестилетней девочки задержали ее отца. Пока идет следствие, мужчина будет находиться под стражей.

– По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.

Напомним, 21 сентября нашли тело несовершеннолетней с признаками удушения. Под подозрение попал отец девочки, которого задержали и заключили под стражу.

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