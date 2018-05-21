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В Ростове заключенным пытались передать наркотики в продуктах

В Ростове заключенным пытались передать наркотики в продуктах
В исправительную колонию № 10 и СИЗО № 1 пытались передать наркотики в продуктах питания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.

Каждый раз способы передать заключенным запрещенные вещества становятся более изощренными. 22 мая в исправительную колонию № 10 Ростова 25-летняя местная жительница принесла посылку заключенному, отбывающему наказание за кражу. В ней сотрудники исправительного учреждения нашли пакет с изюмом, в котором было найдено вещество зеленого цвета, предположительно наркотического содержания.

Днем ранее, 21 мая, в СИЗО пришла женщина, которая также принесла обвиняемому по статье «Кража» продукты. При досмотре в куске сала нашли пакет с порошком белого цвета.

Нарушителей, а также изъятое вещество передали сотрудникам полиции.

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