В Ростове заключенным пытались передать наркотики в продуктах



В исправительную колонию № 10 и СИЗО № 1 пытались передать наркотики в продуктах питания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.



Каждый раз способы передать заключенным запрещенные вещества становятся более изощренными. 22 мая в исправительную колонию № 10 Ростова 25-летняя местная жительница принесла посылку заключенному, отбывающему наказание за кражу. В ней сотрудники исправительного учреждения нашли пакет с изюмом, в котором было найдено вещество зеленого цвета, предположительно наркотического содержания.



Днем ранее, 21 мая, в СИЗО пришла женщина, которая также принесла обвиняемому по статье «Кража» продукты. При досмотре в куске сала нашли пакет с порошком белого цвета.



Нарушителей, а также изъятое вещество передали сотрудникам полиции.