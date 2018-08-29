В Ростове загоревшуюся после ДТП машину потушили пивом



Внушительный запас пива помог ростовчанину потушить возгорание в машине после ДТП.



Авария случилась около трёх часов ночи 31 августа на пересечении улиц Петренко и Белоусова. Как рассказали очевидцы происшествия, водитель «ВАЗ-21099» не справился с управлением на повороте и врезался в дорожное ограждение. От удара капот легковушки сильно смяло, а машина загорелась.

- В «девяностодевятой» не оказалось огнетушителя, поэтому тушить пламя пришлось подручными средствами, - рассказали свидетели ЧП. - В машине было много бутылок с пивом. Им и ликвидировали пожар.



В результате ДТП водитель и пассажир «ВАЗа» получили различные травмы. Помощь медиков понадобилась пассажиру.