Авторизация

Регистрация
  • USD 59.88
  • EUR 68.36
Новости

Происшествия

0

В Ростове загорелась газовая труба жилого дома: видео

В Ростове загорелась газовая труба жилого дома: видео
В Ростове загорелась газовая труба жилого дома. Пламя вспыхнуло на улице 40-летия Победы около 18:00.

Местные жители с любопытством наблюдали за горением газа. Языки пламени появились прямо на углу жилого дома.

Очевидцы происшествия называют две причины пожара. По одной версии поводом для появления пламени могла стать газовая утечка, которая образовалась из-за раскрученной задвижки и попадания на нее прямых солнечных лучей. Другой причиной возгорания могли стать протекающие старые трубы.

Заметив огонь, очевидцы инцидента позвонили пожарным. Спасатели, прибывшие на место происшествия, дождались приезда газовой службы, после чего потушили возгорание.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.