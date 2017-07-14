В Ростове загорелась газовая труба жилого дома: видео



В Ростове загорелась газовая труба жилого дома. Пламя вспыхнуло на улице 40-летия Победы около 18:00.



Местные жители с любопытством наблюдали за горением газа. Языки пламени появились прямо на углу жилого дома.



Очевидцы происшествия называют две причины пожара. По одной версии поводом для появления пламени могла стать газовая утечка, которая образовалась из-за раскрученной задвижки и попадания на нее прямых солнечных лучей. Другой причиной возгорания могли стать протекающие старые трубы.



Заметив огонь, очевидцы инцидента позвонили пожарным. Спасатели, прибывшие на место происшествия, дождались приезда газовой службы, после чего потушили возгорание.

