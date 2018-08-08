В Ростове задушили двоих пенсионеров



В Ростове задушили двоих пенсионеров. Происшествие случилось 14 августа в одной из квартир на улице Киргизской.



По предварительной информации, двоих пенсионеров 90 и 80 лет нашли в собственной квартире с признаками удушения. Кто мог убить мужчину и женщину — не известно.



- В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия, - сообщили в СК СК по Ростовской области. - Устанавливаются обстоятельства преступления, а также лица, совершившие его.



По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».