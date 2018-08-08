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В Ростове задушили двоих пенсионеров

В Ростове задушили двоих пенсионеров
В Ростове задушили двоих пенсионеров. Происшествие случилось 14 августа в одной из квартир на улице Киргизской.

По предварительной информации, двоих пенсионеров 90 и 80 лет нашли в собственной квартире с признаками удушения. Кто мог убить мужчину и женщину — не известно.

- В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия, - сообщили в СК СК по Ростовской области. - Устанавливаются обстоятельства преступления, а также лица, совершившие его.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

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