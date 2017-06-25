Задержан подозреваемый в убийстве звукорежиссера в Ростове



Задержан подозреваемый в убийстве звукорежиссера в Ростове. Следователи выяснили, что 55-летний злоумышленник был знаком с убитым Николаем Цацаком - мужчины конфликтовали друг с другом.



Звукорежиссер встретил подозреваемого по пути домой, в ночь с 25 на 26 июня на улице Стачки. Они сильно поругались. Разозлившись, злоумышленник несколько раз ударил звукорежиссера по голове и скрылся. От полученных ранений 50-летний мужчина скончался на месте происшествия.

- Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, - сообщили в СУ СК по Ростовской области. - Мужчина подозревается в совершении преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».



55-летний злоумышленник заключен под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



Как стало известно Rostov.ru, подозреваемый в убийстве - житель Украины. Его задержали в Крыму, когда он пытался перейти границу.



Напомним, Николай Цацак был звукорежиссером городского выпускного бала и преподавателем ансамбля «Ветер Перемен».