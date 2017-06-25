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Задержан подозреваемый в убийстве звукорежиссера в Ростове

Задержан подозреваемый в убийстве звукорежиссера в Ростове
Задержан подозреваемый в убийстве звукорежиссера в Ростове. Следователи выяснили, что 55-летний злоумышленник был знаком с убитым Николаем Цацаком - мужчины конфликтовали друг с другом.

Звукорежиссер встретил подозреваемого по пути домой, в ночь с 25 на 26 июня на улице Стачки. Они сильно поругались. Разозлившись, злоумышленник несколько раз ударил звукорежиссера по голове и скрылся. От полученных ранений 50-летний мужчина скончался на месте происшествия.
- Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, - сообщили в СУ СК по Ростовской области. - Мужчина подозревается в совершении преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

55-летний злоумышленник заключен под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Как стало известно Rostov.ru, подозреваемый в убийстве - житель Украины. Его задержали в Крыму, когда он пытался перейти границу.

Напомним, Николай Цацак был звукорежиссером городского выпускного бала и преподавателем ансамбля «Ветер Перемен».

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