В Ростове задержали подозреваемого в расстреле мужчины на улице Ленина



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В Ростове задержали подозреваемого в расстреле мужчины на улице Ленина 4 декабря.



Им оказался 53-летний житель Ростова. Сейчас с ним работают следователи.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов», - сообщили в Следственном управлении Ростовской области.



Напомним, убийство произошло около двух часов ночи 4 декабря на улице Ленина. Неизвестный несколько раз выстрелил в 32-летнего ростовчанина. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался, а стрелявший с места преступления скрылся.