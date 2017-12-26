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В Ростове задержали подозреваемого в расстреле мужчины на улице Ленина

В Ростове задержали подозреваемого в расстреле мужчины на улице Ленина
Фото: Sodrugestvo.info
В Ростове задержали подозреваемого в расстреле мужчины на улице Ленина 4 декабря.

Им оказался 53-летний житель Ростова. Сейчас с ним работают следователи.
- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов», - сообщили в Следственном управлении Ростовской области.

Напомним, убийство произошло около двух часов ночи 4 декабря на улице Ленина. Неизвестный несколько раз выстрелил в 32-летнего ростовчанина. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался, а стрелявший с места преступления скрылся.

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