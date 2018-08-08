В Ростове задержали пару, ограбившую работницу хостела



В донской столице задержали пару, ограбившую работницу хостела. Нападение на женщину произошло в конце июля в Кировском районе Ростова.



По предварительным данным, мужчина и женщина ворвались в хостел и, угрожая ростовчанке ножом, потребовали отдать деньги и драгоценности. Испуганная женщина выполнила все условия, а позднее обратилась в полицию.



- Правоохранители задержали подозреваемых, ими оказались 29-летний мужчина и 27-летняя женщина, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Разбой».