В Ростове задержали парня, ограбившего подростка в центре города



Житель Ростовской области ограбил 17-летнего юношу, угрожая ему ножом. Нападение произошло 17 марта на улице Большой Садовой.



По версии СУ СК по Ростовской области, в тот вечер злоумышленник преградил подростку дорогу, достал из кармана нож и, угрожая физической расправой, потребовал отдать все ценное. Несовершеннолетний попытался оказать сопротивление, за что получил кулаком в лицо.



Юноша не успел оправиться от удара, как злоумышленник сорвал с его шеи золотую цепочку с крестиком стоимостью 30 тысяч рублей и убежал.

22 марта парень был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой».



- Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – Ему грозит до семи лет лишения свободы.