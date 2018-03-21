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В Ростове задержали парня, ограбившего подростка в центре города

В Ростове задержали парня, ограбившего подростка в центре города
Житель Ростовской области ограбил 17-летнего юношу, угрожая ему ножом. Нападение произошло 17 марта на улице Большой Садовой.

По версии СУ СК по Ростовской области, в тот вечер злоумышленник преградил подростку дорогу, достал из кармана нож и, угрожая физической расправой, потребовал отдать все ценное. Несовершеннолетний попытался оказать сопротивление, за что получил кулаком в лицо.

Юноша не успел оправиться от удара, как злоумышленник сорвал с его шеи золотую цепочку с крестиком стоимостью 30 тысяч рублей и убежал.
22 марта парень был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

- Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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