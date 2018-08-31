Авторизация

Регистрация


  • USD 68.04
  • EUR 79.50
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове задержали парня, ограбившего местную жительницу

В Ростове задержали парня, ограбившего местную жительницу
В Ростове задержали парня, ограбившего местную жительницу. Происшествие случилось ночью 1 сентября в переулке Оренбургском.

Двое злоумышленников набросились на ростовчанку, ударили ее и забрали кошелек. Затем подозреваемые попытались скрыться.

В этот момент рядом с местом происшествия патрулировали улицы сотрудники Росгвардии. Они заметили злоумышленников, побежали за ними и задержали одного из парней.

- Подозреваемого передали полицейским, - отметили в пресс-службе Южного округа войск национальной гвардии. - О приметах второго злоумышленника сообщили дежурным нарядам.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.