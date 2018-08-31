В Ростове задержали парня, ограбившего местную жительницу



В Ростове задержали парня, ограбившего местную жительницу. Происшествие случилось ночью 1 сентября в переулке Оренбургском.



Двое злоумышленников набросились на ростовчанку, ударили ее и забрали кошелек. Затем подозреваемые попытались скрыться.



В этот момент рядом с местом происшествия патрулировали улицы сотрудники Росгвардии. Они заметили злоумышленников, побежали за ними и задержали одного из парней.



- Подозреваемого передали полицейским, - отметили в пресс-службе Южного округа войск национальной гвардии. - О приметах второго злоумышленника сообщили дежурным нарядам.