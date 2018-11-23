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В Ростове задержали парня, избившего соседку палкой

В Ростове задержали парня, избившего соседку палкой
В Ростове-на-Дону молодой человек несколько раз ударил соседку палкой. Правоохранители на днях смогли задержать злоумышленника.

Сотрудники больницы Ленинского района сообщили в отдел полиции о том, что к ним поступила женщина с побоями.

Во время следствия был задержан 24-летний местный житель. Выяснилось, что он поссорился со своей соседкой. В разгар конфликта он взял деревянную палку и стал бить ею женщину по голове. С полученными травмами она была доставлена в больницу.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

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