В Ростове задержали парня, избившего соседку палкой



В Ростове-на-Дону молодой человек несколько раз ударил соседку палкой. Правоохранители на днях смогли задержать злоумышленника.



Сотрудники больницы Ленинского района сообщили в отдел полиции о том, что к ним поступила женщина с побоями.



Во время следствия был задержан 24-летний местный житель. Выяснилось, что он поссорился со своей соседкой. В разгар конфликта он взял деревянную палку и стал бить ею женщину по голове. С полученными травмами она была доставлена в больницу.



- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.