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В Ростове задержали мужчину, укравшего аккумулятор из машины

В Ростове задержали мужчину, укравшего аккумулятор из машины
В Ростове-на-Дону задержали 54-летнего мужчину, укравшего аккумулятор из машины. ЧП произошло 15 января в Первомайском районе города.

По информации ГУ МВД по Ростовской области, ростовчанин вскрыл автомобиль и украл из него две аккумуляторные батареи, которые он
успел сдать на рынок. Злоумышленник потратил деньги по собственному усмотрению.

В скором времени подозреваемый был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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