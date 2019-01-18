В Ростове задержали мужчину, укравшего аккумулятор из машины



В Ростове-на-Дону задержали 54-летнего мужчину, укравшего аккумулятор из машины. ЧП произошло 15 января в Первомайском районе города.



По информации ГУ МВД по Ростовской области, ростовчанин вскрыл автомобиль и украл из него две аккумуляторные батареи, которые он

успел сдать на рынок. Злоумышленник потратил деньги по собственному усмотрению.



В скором времени подозреваемый был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража».