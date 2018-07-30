В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в убийстве собутыльника «розочкой»





В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жителя Ростова.



По данным следствия, около половины пятого вечера 30 июля 50-летний мужчины выпивал с молодым человеком возле дома № 37 по проспекту Коммунистическому. Ранее собутыльники знакомы не были. В какой-то момент между ними завязалась ссора. Тот, что младше, схватил бутылку, разбил её о бордюр и острым краем порезал шею своему новому знакомому.

- От полученных ранений пострадавший скончался на месте совершения преступления, - рассказали в Следственном управлении СУ СК Ростовской области. – Нападавший, тем временем, скрылся.



Однако подозреваемого задержали в тот же день. Им оказался 29-летний местный житель. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

- В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - добавили в донском СКР, - судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.