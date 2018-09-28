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В Ростове задержали мужчину, обокравшего цветочный ларек

В Ростове задержали мужчину, обокравшего цветочный ларек
В Ростове задержали мужчину, обокравшего цветочный ларек. Инцидент произошел на улице Красноармейской.

39-летний подозреваемый увидел, что сотрудница цветочного ларька отошла от магазина. Злоумышленник пробрался внутрь и взял ее кошелек с 22 тысячами рублей. Затем он скрылся. 29 сентября сотрудники полиции задержали его.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – Ранее подозреваемый был осужден за аналогичное преступление.

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