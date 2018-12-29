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В Ростове задержали мужчину, обманувшего иностранца на 130 тысяч рублей

В Ростове задержали мужчину, обманувшего иностранца на 130 тысяч рублей
В Ростове задержали злоумышленника, обманувшего иностранца на 130 тысяч рублей. 36-летний житель Батайска предложил мужчине получить гражданство Российской Федерации. За свою помощь он попросил у иностранца предоплату на сумму 130 тысяч рублей. Получив деньги, подозреваемый перестал выходить с ним на связь.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника 30 декабря. Полученную от мужчины сумму он успел потратить по своему усмотрению.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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