В Ростове задержали мужчину, обманувшего иностранца на 130 тысяч рублей



В Ростове задержали злоумышленника, обманувшего иностранца на 130 тысяч рублей. 36-летний житель Батайска предложил мужчине получить гражданство Российской Федерации. За свою помощь он попросил у иностранца предоплату на сумму 130 тысяч рублей. Получив деньги, подозреваемый перестал выходить с ним на связь.



Сотрудники полиции задержали злоумышленника 30 декабря. Полученную от мужчины сумму он успел потратить по своему усмотрению.



- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.