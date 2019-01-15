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В Ростове задержали грабителя, напавшего с ножом на двух женщин

В Ростове задержали грабителя, напавшего с ножом на двух женщин
Фото: Mordovmedia.ru

Грабителя, напавшего с ножом на двух женщин в Первомайском районе Ростова, задержали по горячим следам.

16 января на улице Штахановского налётчик, угрожая прохожей расправой, забрал у неё 500 рублей. Позже он ограбил ещё одну ростовчанку, отобрав у неё телефон.
- Сотрудники патрульно-постовой службы задержали злоумышленника по горячим следам и доставили в отдел полиции, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Стражи порядка установили, что подозреваемый – 25-летний ростовчанин, ранее судимый за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и нарушение правил дорожного движения.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Он помещён под стражу.

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