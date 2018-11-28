В Ростове задержали двоих подозреваемых, ограбивших 20-летнего парня



В Ростове задержали двоих подозреваемых, ограбивших 20-летнего парня. Происшествие случилось 29 ноября в Октябрьском районе.



На улице 24-летний и 29-летний злоумышленники подошли к 20-летнему парню. Они набросились на прохожего и забрали у него 9 тысяч рублей. Затем подозреваемые скрылись с деньгами.



- Злоумышленников задержали полицейские, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».