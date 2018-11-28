Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове задержали двоих подозреваемых, ограбивших 20-летнего парня

В Ростове задержали двоих подозреваемых, ограбивших 20-летнего парня
В Ростове задержали двоих подозреваемых, ограбивших 20-летнего парня. Происшествие случилось 29 ноября в Октябрьском районе.

На улице 24-летний и 29-летний злоумышленники подошли к 20-летнему парню. Они набросились на прохожего и забрали у него 9 тысяч рублей. Затем подозреваемые скрылись с деньгами.

- Злоумышленников задержали полицейские, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.